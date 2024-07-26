У МВС заявили про витік інформації у справі вбивства Фаріон

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що будуть відстежувати витік досудової інформації та розголошення даних у справі про вбивство Ірини Фаріон. Про це заявила речниця міністерства внутрішніх справ Мар'яна Рева в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Однозначно був витік. На жаль, це не перший випадок... Одразу всі намагаються через свої джерела у правоохоронних органах дізнатися якомога більше інформації. Зі свого боку ми завжди стежимо за тим, аби всю інформацію досудового розслідування ізолювати і надавати лише ті дані, які дозволяє слідство. Відстежується витік інформації" , – сказала вона.

Рева додала, що будь-які дані, розголошені без дозволу органу досудового розслідування, можуть негативно вплинути на судовий процес і на винесення вироку підозрюваній особі.

За її словами, найближчим часом затриманому будуть обирати запобіжний захід.

За даними слідства, підозрюваний приїхав з Дніпра до Львова спеціально, щоб слідкувати за Фаріон.