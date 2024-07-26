В МВД заявили об утечке информации по делу убийства Фарион

В Министерстве внутренних дел рассказы, что будут отслеживать утечку досудебной информации и разглашение данных по делу об убийстве Ирины Фарион.﻿﻿ Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Марьяна Рева в эфире телемарафона, сообщает Украинская правда.

"Однозначно была утечка. К сожалению, это не первый случай... Сразу все пытаются через свои источники в правоохранительных органах узнать как можно больше информации. Со своей стороны мы всегда следим за тем, чтобы всю информацию досудебного расследования изолировать и предоставлять только те данные, которые позволяет следствие. Отслеживается утечка информации" , – сказала﻿ она.

Рева добавила, что любые данные, разглашенные без разрешения органа досудебного расследования, могут негативно повлиять на судебный процесс и на вынесение приговора подозреваемому лицу.

По ее словам, в ближайшее время задержанному будут избирать меру пресечения.

По данным следствия, подозреваемый приехал из Днепра во Львов специально, чтобы следить за Фарион.