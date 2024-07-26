Стефанчук проти демобілізації під час війни: Повторимо помилки УНР

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, відповідаючи на питання, чи збирається парламент розглядати законопроєкт про демобілізацію, навів приклад Центральної ради, та наголосив, що демобілізацію не проводять під час війни.﻿﻿ Про це Стефанчук розповів в інтерв’ю національному телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Дивіться, з приводу демобілізації. Я не знаю таку країну, яка б під час війни проводила демобілізацію. Вірніше, я знаю таку країну – це Українська народна республіка 1919 року" , – сказав Стефанчук.

За його словами, тодішній тоді міністр оборони Микола Порш вніс до Центральної ради законопроєкт про демобілізацію, який був проголосований. "Будь ласка, у мене є потреба розповідати, що було далі, в 1919 році?" – задав риторичне питання голова ВРУ.

"Так от для мене дуже важливо було, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради" , - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, у червні секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки з фракції "Голос" Роман Костенко заявив, що Генеральний штаб Збройних сил задоволений нинішніми темпами мобілізації. Якщо вони не зміняться до кінця літа, можна буде вносити до Верховної Ради законопроєкт про демобілізацію.