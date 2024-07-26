Стефанчук против демобилизации во время войны: Повторим ошибки УНР

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, отвечая на вопрос, собирается ли парламент рассматривать законопроект о демобилизации, привел пример Центральной рады, и отметил, что демобилизацию не проводят во время войны.﻿﻿ Об этом Стефанчук заявил в интервью национальному телемарафону, сообщает Украинская правда.

"Смотрите, по поводу демобилизации. Я не знаю такую страну, которая бы во время войны проводила демобилизацию. Вернее, я знаю такую страну - это Украинская народная республика 1919 года" , – сказал спикер парламента.

По его словам, тогдашний тогда министр обороны Николай Порш внес в Центральную раду законопроект о демобилизации, который был проголосован. "Пожалуйста, у меня есть потребность рассказывать, что было дальше, в 1919 году?" - задал риторический вопрос председатель ВРУ.

"Так вот для меня очень важно было, чтобы нынешняя Верховная Рада не повторила ошибки Центральной рады" , - отметил Стефанчук.

Напомним, в июне секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки из фракции "Голос" Роман Костенко заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил доволен нынешними темпами мобилизации. Если они не изменятся до конца лета, можно будет вносить в Верховную Раду законопроект о демобилизации.