Затриманому за вбивство Фаріон оголосили підозру – заступник генпрокурора

Затриманому у справі щодо вбивства громадської діячки, екснардепа Ірини Фаріон оголосили підозру. Йому інкримінують умисне вбивство. Про це заявив заступник генерального прокурора Антон Войтенко під час брифінгу, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"На даний час погоджено повідомлення про підозру особі, яка була вчора затримана у місті Дніпро, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - це умисне вбивство" , - сказав він.

Крім того, прокурори подали до Галицького суду міста Львів клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

"Саме на такому запобіжному заході будуть прокурори наполягати в суді" , - зазначив Войтенко

Вбивство Фаріон

Нагадаємо, 19 липня у Львові невідомий вистрілив у колишню народну депутатку Ірину Фаріон. Жінка була тяжко поранена, куля потрапила у голову. Постраждалу доставили до лікарні у критичному стані, де її прооперували.

Ірину Фаріон не вдалося врятувати, вона померла у лікарні.

Правоохоронці оголосили про проведення спеціальної операції для затримання нападника. Справу кваліфікували як умисне вбивство. Серед інших, правоохоронці також розглядають версію про причетність Росії. Перевіряється відео, де заявлено про так звану "причетність російських неонацистів".

У четвер, 26 липня, стало відомо, що у Дніпрі затримали підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний хлопець. В МВС вважають, що підозрюваний міг бути лише виконавцем злочину.