Задержанному за убийство Фарион объявили подозрение - заместитель генпрокурора

Задержанному по делу об убийстве общественного деятеля, экс-нардепа Ирины Фарион объявили подозрение. Ему инкриминируют умышленное убийство. Об этом заявил заместитель генерального прокурора Антон Войтенко во время брифинга, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"В настоящее время согласовано сообщение о подозрении лицу, которое было вчера задержано в городе Днепр, по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - это умышленное убийство" , - сказал он.

Кроме того, прокуроры подали в Галицкий суд города Львов ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемому в виде содержания под стражей без альтернативы внесению залога.

"Именно на такой мере пресечения будут прокуроры настаивать в суде" , - отметил Войтенко.

Убийство Фарион

Напомним, 19 июля во Львове неизвестный выстрелил в бывшего народного депутата Ирину Фарион. Женщина была тяжело ранена, пуля попала в голову. Пострадавшую доставили в больницу в критическом состоянии, где ее прооперировали.

Ирину Фарион не удалось спасти, она скончалась в больнице.

Правоохранители объявили о проведении специальной операции по задержанию нападавшего. Дело квалифицировали как умышленное убийство. Среди прочих правоохранители, также рассматривают версию о причастности России. Проверяется видео, где заявлено о так называемой "причастности российских неонацистов".

В четверг, 26 июля, стало известно, что в Днепре задержали подозреваемого в убийстве Ирины Фарион. Им оказался 18-летний парень. В МВД считают, что подозреваемый мог быть только исполнителем преступления. Позже в полиции показали фото задержанного.