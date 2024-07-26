ЄС передав Україні перші 1,5 млрд євро з прибутків від активів РФ

У Європейському союзі оголосили про передачу Україні траншу у розмірі 1,5 млрд євро з прибутку від заморожених російських активів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

За словами фон дер Ляєн, гроші призначені для підтримки оборони та відновлення України.

"Немає кращого символу і кращого застосування для грошей Кремля, ніж зробити Україну і всю Європу безпечнішим місцем для життя", – підкреслила вона.

Нагадаємо, Євросоюз у червні погодив використання частини надприбутків від заморожених російських активів на військову допомогу Україні. Рішення схвалили попри опір Угорщини.

Топдипломат ЄС Жозеп Боррель говорив, що, окрім першого траншу в 1,4 мільярда євро, до кінця року буде скерований ще 1 мільярд євро на закупівлю зброї для України.