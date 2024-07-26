ЕС передал Украине первые 1,5 млрд евро из доходов от активов РФ

В Европейском союзе объявили о передаче Украине транша в размере 1,5 млрд евро из прибыли от замороженных российских активов. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

По словам фон дер Ляйен, деньги предназначены для поддержки обороны и восстановления Украины.

"Нет лучшего символа и лучшего применения для денег Кремля, чем сделать Украину и всю Европу более безопасным местом для жизни" , – подчеркнула она.

Напомним, Евросоюз в июне согласовал использование части сверхприбылей от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Решение одобрили несмотря на сопротивление Венгрии.

Топ-дипломат ЕС Жозеп Боррель говорил, что, кроме первого транша, до конца года будет направлен еще 1 миллиард евро на закупку оружия для Украины.