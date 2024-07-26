Обама підтримав Гарріс як кандидатку на виборах президента США

Колишній президент США Барак Обама офіційно підтримав висунення кандидатури Камали Гарріс на вибори президента, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Раніше цього тижня ми з Мішель (дружина Обами, - ред.) подзвонили нашому другові Камалі Гарріс. Ми сказали їй, що вважаємо, що з неї вийде фантастичний президент Сполучених Штатів, і що вона має нашу повну підтримку" , - написав Обама.

Експрезидент пообіцяв допомогу Гарріс та заявив, що "зробить все можливе, щоб вона перемогла в листопаді".

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) July 26, 2024

Гарріс йде на вибори президента США

Нагадаємо, віцепрезидент США Камала Гарріс замінила чинного американського лідера Джо Байдена у виборчих перегонах. Нещодавно він оголосив, що не піде на вибори президента США.

Гарріс ще офіційно не висунули як кандидата від Демократичної партії, але очікується, що це станеться до 7 серпня. Камала Гарріс залишається єдиною потенційною кандидатурою. За даними соцопитувань, її рейтинг наразі лише на 1% менший за рейтинг республіканця Дональда Трампа.

Експрезидент США Барак Обама був один з небагатьох відомих демократів, які ще публічно не підтримували Гарріс. ЗМІ зазначали, що Обама у приватному порядку пообіцяв Гарріс допомогу. Його публічна підтримка може вплину на рейтинг кандидатки.