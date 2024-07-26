Обама поддержал Харрис как кандидата на выборах президента США

Бывший президент США Барак Обмана официально поддержал выдвижение кандидатуры Камалы Харрис на выборы президента, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Раньше на этой неделе мы с Мишель (жена Обамы, - ред.) позвонили нашему другу Камале Харрис. Мы сказали ей, что считаем, что из нее выйдет фантастический президент Соединенных Штатов, и что у нее есть наша полная поддержка" , - написал Обама.

Экс-президент пообещал помощь Харрис и заявил, что "сделает все возможное, чтобы она победила в ноябре".

Подождите этот week, Michelle и Я имею в виду @KamalaHarris . Мы должны были думать о том, чтобы сделать fantastic president of the United States, и что он имеет наш полный поддержку. При этом критическом моменте для нашей страны, мы должны идти в те, что мы можем получить свои вины в… pic.twitter.com/0UIS0doIbA — Barack Obama (@BarackObama) 26 июля 2024

Харрис идет на выборы президента США

Напомним, вице-президент США Камала Харрис заменила действующего американского лидера Джо Байдена в избирательной гонке. Недавно он объявил, что не пойдет на выборы президента США.

Харрис еще официально не выдвинули в качестве кандидата от Демократической партии, но ожидается, что это произойдет до 7 августа. Камала Харрис остается единственной потенциальной кандидатурой. По данным соцопросов, ее рейтинг пока лишь на 1% меньше рейтинга республиканца Дональда Трампа.

Экс-президент США Барак Обама был одним из немногих известных демократов, которые еще публично не поддерживали Харрис. СМИ отмечали, что Обама в частном порядке пообещал Харрис помощь. Его публичная поддержка может повлиять на рейтинг кандидата.