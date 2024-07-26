МВС оприлюднило відео допиту затриманого у вбивстві Фаріон

Правоохоронці оприлюднили відео напрацювань слідства щодо вбивства громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон, повідомляє Українська правда.

На записі подано кадри з камер спостереження у різних куточках Львова, які зафіксували пересування підозрюваного по місту, квитанції за житло, яке він винаймав, фрагменти спецоперації затримання та допиту фігуранта.

На запитання, чи скоював він убивства, чи винен, затриманий відповідає "буде видно, подивимось", на запитання "як би ви пояснили свої дії, коли вчиняли вбиство", хлопець каже лише "наступне питання".

Нагадаємо, 26 липня представники МВС, поліції, Офісу генпрокурора та Служби безпеки України провели спільний брифінг у Львові стостовно розслідування справи про вбивство Фаріон.

Слідство вважає, що у жінку стріляли з відстані приблизно 1,5-2 м з переробленого пістолета, на місці події знайшли спортивну гільзу.

Правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного у вбивстві екснардепки й мовознавиці Ірини Фаріон до неонацистського руху, також слідство не відкидає особисту неприязнь. У списку потенційних жертв підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон був також народний депутат від партії "Слуга народу" Максим Бужанський.

18-річний затриманий є мешканцем Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові, а до злочину готувався два місяці. Наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.