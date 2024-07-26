МВД обнародовало видео допроса задержанного в убийстве Фарион

Правоохранители обнародовали видео наработок следствия по делу об убийстве общественного деятеля и языковеда Ирины Фарион, сообщает Украинская правда.

На записи представлены кадры с камер наблюдения в разных уголках Львова, которые зафиксировали передвижения подозреваемого по городу, квитанции за жилье, которое он снимал, фрагменты спецоперации задержания и допроса фигуранта.

На вопрос, совершал ли он убийства, и виновен ли, задержанный отвечает "будет видно, посмотрим", на вопрос "как бы вы объяснили свои действия, когда совершали убийство", парень говорит только "следующий вопрос".

Напомним, 26 июля представители МВД, полиции, Офиса генпрокурора и Службы безопасности Украины провели совместный брифинг во Львове стостовно расследования дела об убийстве Фарион.

Следствие считает, что в женщину стреляли с расстояния примерно 1,5-2 м из переделанного пистолета, на месте происшествия нашли спортивную гильзу.

Правоохранители проверяют причастность подозреваемого в убийстве экс-нардепа и языковеда Ирины Фарион к неонацистскому движению, также следствие не исключает личную неприязнь. В списке потенциальных жертв подозреваемого в убийстве Ирины Фарион был также народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

18-летний задержанный является жителем Днепра. Во время подготовки к преступлению он арендовал по меньшей мере три квартиры во Львове, а к преступлению готовился два месяца. Сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.