Угорщина таємно отримала від китайських банків 1 млрд євро кредиту

Цієї весни Угорщина таємно позичила 1 мільярд євро - найбільший кредит, коли-небудь отриманий Будапештом - у трьох китайських банків.﻿ Про це свідчать дані з веб-сайту урядового боргового агентства, пише видання Politico, повідомляє Економічна правда.

Кредит, наданий Банком розвитку Китаю, Експортно-імпортним банком Китаю та угорською філією Банку Китаю, був повністю використаний 19 квітня і має бути погашений протягом трьох років.

Сам Будапешт не оголошував про угоду. Вперше про це повідомило в четвер угорське ділове видання Portfolio, а потім підтвердило урядове агентство.

Значні запозичення відбуваються в той час, коли Будапешт поглиблює свої зв'язки з Пекіном. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, китайські компанії, такі як виробник електромобілів BYD або технологічний гігант Huawei, на сьогоднішній день інвестували в країну загалом близько 16 мільярдів євро.

"Кредитна угода дозволяє фінансувати інвестиції в інфраструктуру та енергетичний сектор. Угода дозволяє утримати співвідношення державного боргу до ВВП в межах граничного рівня 28,9%" , - повідомили в урядовій агенції в четвер після того, як видання вперше повідомило про угоду.

Нова китайська позика є найвищою часткою державного боргу, другою з яких є також позика від китайського Ексімбанку на залізничний проект Будапешт-Белград у розмірі $917 млн (877 млн євро на день отримання).

Хоча Portfolio зазначає, що відсоткова ставка є плаваючою, уряд не розкрив жодних подробиць щодо розміру відсоткової ставки, графіку погашення або інших деталей.