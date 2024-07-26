Венгрия тайно получила от китайских банков 1 млрд евро кредита

Этой весной Венгрия тайно заняла 1 миллиард евро - самый большой кредит, когда-либо полученный Будапештом - у трех китайских банков.﻿ Об этом свидетельствуют данные с веб-сайта правительственного долгового агентства, пишет издание Politico, сообщает Экономическая правда.

Кредит, предоставленный Банком развития Китая, Экспортно-импортным банком Китая и венгерским филиалом Банка Китая, был полностью использован 19 апреля и должен быть погашен в течение трех лет.

Сам Будапешт не объявлял о сделке. Впервые об этом сообщило в четверг венгерское деловое издание Portfolio, а затем подтвердило правительственное агентство.

Значительные заимствования происходят в то время, когда Будапешт углубляет свои связи с Пекином. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, китайские компании, такие как производитель электромобилей BYD или технологический гигант Huawei, на сегодняшний день инвестировали в страну в общей сложности около 16 миллиардов евро.

"Кредитное соглашение позволяет финансировать инвестиции в инфраструктуру и энергетический сектор. Соглашение позволяет удержать соотношение государственного долга к ВВП в пределах предельного уровня 28,9%" , - сообщили в правительственном агентстве в четверг после того, как издание впервые сообщило о сделке.

Новый китайский заем является самой высокой долей государственного долга, второй из которых является также заем от китайского Эксимбанка на железнодорожный проект Будапешт-Белград в размере $917 млн (877 млн евро на день получения).

Хотя Portfolio отмечает, что процентная ставка является плавающей, правительство не раскрыло никаких подробностей относительно размера процентной ставки, графика погашения или других деталей.