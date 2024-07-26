Українські міста отримують від Євросоюзу ще майже 70 великих генераторів

Українські міста отримають від Євросоюзу ще 68 великих генераторів для критичної інфраструктури. Про це оголосили на офіційній сторінці Представництва ЄС в Україні, повідомляє Європейська правда.

У зв’язку зі скрутним становищем України через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури Євросоюз передає ще 68 генераторів для підтримки роботи об'єктів критичної інфраструктури.

Допомогу передають спільно з гуманітарною програмою уряду Німеччини.

Серед інших, генератори отримав прифронтовий Покровськ, щоб забезпечити теплопостачання своїм мешканцям.