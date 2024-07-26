Украинские города получают от Евросоюза еще почти 70 крупных генераторов

Украинские города получат от Евросоюза еще 68 больших генераторов для критической инфраструктуры. Об этом объявили на официальной странице представительства ЕС в Украине, сообщает Европейская правда.

В связи с трудным положением Украины из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Евросоюз передает еще 68 генераторов для поддержки работы объектов критической инфраструктуры.

Помощь передают совместно с гуманитарной программой правительства Германии.

Среди прочих, генераторы получил прифронтовой Покровск, чтобы обеспечить теплоснабжение своим жителям.