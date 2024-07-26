Колишній держсекретар США оприлюднив "мирний план" Трампа щодо України

Колишній державний секретар США (2018-2021) Майкл Помпео заявив про відсутність доказів того, що Дональд Трамп у разі перемоги на виборах припинить військову допомогу Україні та схилятиме її до капітуляції, повідомляє Слово і діло.

У виданні The Wall Street Journal у співавторстві з колишнім радником передвиборчої кампанії Трампа Девідом Урбаном він опублікував колонку "Мирний план Трампа для України".

Помпео нагадав, що саме Трамп у 2017 році зняв ембарго адміністрації Обами на постачання зброї Україні, надавши їй ракети Javelin.

"Слабкість адміністрації Байдена залишила Україну там, де вона перебуває сьогодні: два роки повномасштабної війни, міста зруйновані, сотні тисяч убитих та мільйони біженців, і немає засобів для перемоги. Білий дім не має стратегії перемоги, і американці справедливо стурбовані. У той час, як Байден вплутався у війну через слабкість, Трамп може відновити мир за допомогою сили" , – вважає колишній держсекретар.

Ось як, пише Помпео, може виглядати мирний план Трампа для України:

Запровадження "реальних" санкцій проти Росії.

Нарощування оборонної промисловості США: "Ми маємо показати нашим противникам, особливо РФ та Китаю, що вони не можуть конкурувати з оборонними можливостями США. Економіка Росії менша за Техас" .

. "Пожвавлення" НАТО. Це передбачає підвищення планки оборонних витрат держав-членів до 3% ВВП.

Створення програми ленд-лізу на 500 млрд доларів для України. "Замість того, щоб обтяжувати платників податків США новими рахунками, дозвольте Україні зайняти стільки, скільки їй потрібно, щоб купити американську зброю для перемоги над Росією" , – пише Помпео.

, – пише Помпео. Зняття всіх обмежень на тип зброї, яку Україна може отримати та використовувати: "Це відновить позицію сили, Путін зрозуміє, що війна має закінчитися. Він зіткнеться зі зростанням витрат та відсутністю шансів на подальшу вигоду" .

За словами Помпео, ці кроки дозволять Трампу встановити умови угоди: війна негайно припиняється.

"Україна нарощує значні сили оборони, щоби Росія ніколи більше не нападала. Ніхто не визнає окупацію Росією та заявлену анексію будь-яких українських територій. Крим демілітаризовано. Україна відновлюється за рахунок репарацій із заморожених резервів центрального банку РФ, а не доларів американських платників податків. Україна вступає до НАТО якнайшвидше, щоб усі європейські союзники взяли на себе тягар її захисту" , – йдеться у колонці.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово заявляв, що зможе закінчити війну в Україні "за 24 години", але не озвучував, як саме. Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що Трамп має виступити зі своїм планом, але його пропозиції не мають порушувати суверенітет України.