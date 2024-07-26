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Бывший госсекретарь США обнародовал "мирный план" Трампа по Украине

Бывший госсекретарь США обнародовал "мирный план" Трампа по Украине
Фото: Flickr

Бывший государственный секретарь США (2018-2021) Майкл Помпео заявил об отсутствии доказательств того, что Дональд Трамп в случае победы на выборах прекратит военную помощь Украине и склонит ее к капитуляции, сообщает Слово и дело.

В издании The Wall Street Journal в соавторстве с бывшим советником предвыборной кампании Трампа Дэвидом Урбаном он опубликовал колонку "Мирный план Трампа для Украины".

Помпео напомнил, что именно Трамп в 2017 году снял эмбарго администрации Обамы на поставку оружия Украине, предоставив ей ракеты Javelin.

"Слабость администрации Байдена покинула Украину там, где она находится сегодня: два года полномасштабной войны, города разрушены, сотни тысяч убитых и миллионы беженцев, и нет средств для победы. У белого дома нет стратегии победы, и американцы справедливо озабочены. В то время, как Байден ввязался в войну из-за слабости, Трамп может восстановить мир с помощью силы", – считает бывший госсекретарь.

Вот как, пишет Помпео, может выглядеть мирный план Трампа для Украины:

  • Введение "реальных" санкций против России.
  • Наращивание оборонной промышленности США: "Мы должны показать нашим противникам, особенно РФ и Китая, что они не могут конкурировать с оборонными возможностями США. Экономика России меньше Техаса".
  • "Оживление" НАТО. Это предполагает повышение планки оборонных расходов государств-членов до 3% ВВП.
  • Создание программы ленд-лиза в 500 млрд долларов для Украины. "Вместо того чтобы обременять налогоплательщиков США новыми счетами, позвольте Украине занять столько, сколько ей нужно, чтобы купить американское оружие для победы над Россией" , - пишет Помпео.
  • Снятие всех ограничений на тип оружия, которое Украина может получить и использовать: "Это восстановит позицию силы, Путин поймет, что война должна закончиться. Он столкнется с ростом расходов и отсутствием шансов на дальнейшую выгоду" .

По словам Помпео, эти шаги позволят Трампу установить условия соглашения: война немедленно прекращается.

"Украина наращивает значительные силы обороны, чтобы Россия никогда больше не нападала. Никто не признает оккупацию Россией и заявленную аннексию любых украинских территорий. Крым демилитаризован. Украина восстанавливается за счет репараций из замороженных резервов центрального банка РФ, а не долларов американских налогоплательщиков. Украина вступает в НАТО как можно быстрее, чтобы все европейские союзники взяли на себя бремя ее защиты", – говорится в колонке.

Напомним, Дональд Трамп неоднократно заявлял, что сможет закончить войну в Украине "за 24 часа", но не озвучивал как именно. Президент Владимир Зеленский недавно сказал, что Трамп должен выступить со своим планом, но его предложения не должны нарушать суверенитет Украины.

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