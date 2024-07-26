У британській розвідці прокоментували скасування святкування дня ВМФ РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала інформацію про скасування одного з найважливіших елементів святкування дня Військово-морського флоту РФ, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в огляді британського Міноборони за 26 липня.

Британське відомство називає день ВМФ РФ "щорічною демонстрацією російської морської потужності".

У розвідці нагадують, що головна подія цього свята відбувається в Санкт-Петербурзі вздовж річки Нева до військово-морської бази Кронштадт.

Цього року, однак, кронштадтський елемент параду, який мав відбутися 28 липня, був скасований з міркувань безпеки, додали у відомстві.