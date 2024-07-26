В британской разведке прокомментировали отмену празднования дня ВМФ РФ
Разведка Великобритании проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ. Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 26 июля, сообщает Европейская правда.
Британское ведомство называет день ВМФ РФ "ежегодной демонстрацией российской морской мощи".
В разведке напоминают, что главное событие этого праздника происходит в Санкт-Петербурге вдоль реки Нева до военно-морской базы Кронштадт.
В этом году, однако, кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля, был отменен из соображений безопасности, добавили в ведомстве.
"Это не первый случай отмены мероприятий с момента вторжения России в Украину. Однако это самое громкое событие, которое было отменено, и оно подчеркивает рост тенденции того, что Россия не в состоянии гарантировать защиту своих войск", – говорится в обзоре.