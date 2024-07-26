В британской разведке прокомментировали отмену празднования дня ВМФ РФ

Разведка Великобритании проанализировала информацию об отмене одного из важнейших элементов празднования дня Военно-морского флота РФ. Об этом говорится в обзоре британского Минобороны за 26 июля, сообщает Европейская правда.

Британское ведомство называет день ВМФ РФ "ежегодной демонстрацией российской морской мощи".

В разведке напоминают, что главное событие этого праздника происходит в Санкт-Петербурге вдоль реки Нева до военно-морской базы Кронштадт.

В этом году, однако, кронштадтский элемент парада, который должен был состояться 28 июля, был отменен из соображений безопасности, добавили в ведомстве.