Повітряні сили ЗСУ показали, як росіяни б'ють по українським хибним цілям

Повітряні сили показали, як російські ракети нищать хибні цілі української протиповітряної оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ПС ЗСУ в Telegram.

"Хибні позиції ППО, стоянок літаків та іншої техніки Повітряних сил ефективно працюють. Ворог витрачає більше ресурсів, засобів розвідки, балістичних та крилатих ракет, ударних БпЛА, а ми – зберігаємо людей і техніку, та б’ємо у відповідь!".

Зазначається, що на відео з російських пабліків зафіксовано бойову роботу ворожих "Іскандерів" по українських макетах. Російська ж пропаганда подає влучання по хибних цілях як знищені українські засоби ППО, в тому числі ЗРК Patriot.