Воздушные силы ВСУ показали, как россияне бьют по украинским ложным целям

Воздушные силы показали, как российские ракеты уничтожают ложные цели украинской противовоздушной обороны, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают ВС ВСУ в Telegram.

"Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы - сохраняем людей и технику, и бьем в ответ!".

Отмечается, что на видео из российских пабликов зафиксирована боевая работа вражеских "Искандеров" по украинским макетам. Российская же пропаганда подает попадания по ложным целям как уничтоженные украинские средства ПВО, в том числе ЗРК Patriot.