Клименко нагородив правоохоронців, які розкрили вбивство Фаріон

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відзначив правоохоронців, які розкрили вбивство мовознавиці та колишньої народної депутатки від "Свободи" Ірини Фаріон, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили в Нацполіції.

Відзнаки отримали керівники окремих підрозділів, оперативники карного розшуку, слідчі, співробітники кримінального аналізу, криміналісти, дільничні офіцери поліції та інших служб поліції Львівщини.

Їх відзначили нагородною зброєю, нагрудними знаками "За безпеку народу", "За відзнаку в службі", "Знак пошани", а також вручили чергові та позачергові спеціальні звання.

Клименко заявив, що правоохоронці "фактично зірвали спробу дестабілізації нашого суспільства, і не дали здійснитись задумам людей, які планували політичні злочини на ґрунті ненависті".

"Пророблено колосальну роботу і кожному з вас я дякую за службу, за такий хороший результат — тим, хто прочісував ліс, опитував людей, переглядав десятки терабайтів інформації, проводив аналіз та в інший спосіб був задіяний до розкриття цього вбивства" , — сказав міністр.

Очільник Національної поліції України Іван Вигівський назвав убивство Фаріон "одним із найрезонансніших" за останні роки.

Нагадаємо, 25 липня міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко доповів президенту Володимиру Зеленському про затримання в Дніпрі підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний місцевий мешканець, який займався футболом.

Підозрюваного 26 липня привезли до Галицького районного суду Львова.

Як повідомлялось, увечері 19 липня невідомий чоловік вистрілив у скроню мовознавиці Ірині Фаріон поблизу її будинку у Львові.

За словами Клименка, підозрюваний нібито планував також вбивство нардепа від "Слуги народу" Максима Бужанського та інших людей.