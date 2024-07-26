Клименко наградил правоохранителей, раскрывших убийство Фарион

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил правоохранителей, раскрывших убийство языковеда и бывшего народного депутата от "Свободы" Ирины Фарион, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в Нацполиции.

Награды получили руководители отдельных подразделений, оперативники уголовного розыска, следователи, сотрудники уголовного анализа, криминалисты, участковые офицеры полиции и других служб полиции Львовщины.

Их отметили наградным оружием, нагрудными знаками "За безопасность нации", "За отличие в службе", "Знак почета", а также вручили очередные и внеочередные специальные звания.

Клименко заявил, что правоохранители "фактически сорвали попытку дестабилизации нашего общества, и не дали осуществиться замыслам людей, которые планировали политические преступления на почве ненависти".

"Проделана колоссальная работа и каждого из вас я благодарю за службу, за такой хороший результат — тех, кто прочесывал лес, опрашивал людей, просматривал десятки терабайтов информации, проводил анализ и другим способом был задействован в раскрытии этого убийства" , — сказал министр.

Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский назвал убийство Фарион "одним из самых резонансных" за последние годы.

Напомним, 25 июля министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил президенту Владимиру Зеленскому о задержании в Днепре подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион. Им оказался 18-летний местный житель, занимавшийся футболом.

Подозреваемый 26 июля был доставлен в Галицкий районный суд Львова.

Как сообщалось, вечером 19 июля неизвестный мужчина выстрелил в висок языковеду Ирине Фарион вблизи его дома во Львове.

По словам Клименко, подозреваемый якобы также планировал убийство нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского и других людей.