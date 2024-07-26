СБУ оголосила нову підозру ватажку луганських бойовиків Пасічнику

Ватажку самопроголошеної "ЛНР" Леоніду Пасічнику повідомили про підозру щодо організації примусової "мобілізації" на війну проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Слідчі зазначають: починаючи з 19 лютого 2022 року пасічник підписав декілька розпоряджень щодо "введення воєнного стану" та "мобілізації" на тимчасово захопленій частині Луганщини. Це стало формальною підставою для того, щоб рашисти насильно "призвали" на війну проти України майже 80% працівників місцевих підприємств.

Насамперед йдеться про чоловіків віком від 18 років, яких після нетривалої підготовки на полігонах відправляють на "м’ясні" штурми позицій ЗСУ на східному фронті. За даними СБУ, понад 70% "мобілізованих" загинули на передовій у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ.

Пасічнику про нову підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Нагадаємо, у липні Пасічника заочно засудили до 12 років ув'язнення за колабораціонізм та посягання на територіальну цілісність України.