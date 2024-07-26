СБУ объявила новое подозрение главарю луганских боевиков Пасечнику

Главарю самопровозглашенной "ЛНР" Леониду Пасечнику сообщили о подозрении в организации принудительной "мобилизации" на войну против Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Следователи отмечают: начиная с 19 февраля 2022 года, пасечник подписал несколько распоряжений по поводу "введения военного положения" и "мобилизации" на временно захваченной части Луганской области. Это стало формальным основанием для того, чтобы рашисты насильно "призвали" на войну против Украины почти 80% работников местных предприятий.

В первую очередь речь идет о мужчинах в возрасте от 18 лет, которых после непродолжительной подготовки на полигонах отправляют на "мясные штурмы" позиций ВСУ на восточном фронте. По данным СБУ, более 70% мобилизованных погибли на передовой в первые месяцы полномасштабного вторжения России.

Пасечнику сообщили о новом подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, в июле Пасечника заочно приговорили к 12 годам заключения за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.