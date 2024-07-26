Прем'єр Румунії прокоментував падіння уламків російських безпілотників на територію країни

Прем’єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, коментуючи падіння уламків російських безпілотників на румунську територію, пояснив, що його країна не має можливості збивати ці дрони над Україною, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав у п’ятницю, 26 липня, під час візиту до повіту Бузеу на південному сході Румунії, повідомляє Digi24.

Румунського прем’єра попросили прокоментувати ситуацію з російськими безпілотниками, фрагменти яких знаходили на території Румунії останніми ночами.

"Для того, щоб збити їх, ми повинні відкрити вогонь по українській території, а я вважаю, що це ще не дозволено, я не чув про жодне рішення з цього питання", – пояснив він.

Чолаку сказав, що, за даними повітряної розвідки, російські дрони біля кордону з Румунією в районі Дунаю зазвичай збиває українська сторона.

"Досі для румунів немає жодної небезпеки у цьому районі", – впевнений голова румунського уряду, додавши, що після попередніх інцидентів були вжиті заходи безпеки та посилене патрулювання повітряного простору.

Раніше Румунія піднімала винищувачі F-16 через атаку РФ на південь України з використанням "Шахедів".

У румунському Міноборони пізніше підтвердили, що уламки, які були ідентифіковані як частини безпілотника "Герань1/2" російського походження, були виявлені в одному з трьох місць, визначених як можливі райони падіння.