Премьер Румынии прокомментировал падение обломков российских беспилотников на территорию страны

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, комментируя падение обломков российских беспилотников на румынскую территорию, пояснил, что его страна не имеет возможности сбивать эти дроны над Украиной, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в пятницу, 26 июля, во время визита в уезд Бузеу на юго-востоке Румынии, сообщает Digi24.

Румынского премьера попросили прокомментировать ситуацию с российскими беспилотниками, фрагменты которых находили на территории Румынии в последние ночи.

"Для того, чтобы сбить их, мы должны открыть огонь по украинской территории, а я считаю, что это еще не разрешено, я не слышал ни об одном решении по этому вопросу", – пояснил он.

Чолаку сказал, что, по данным воздушной разведки, российские дроны у границы с Румынией в районе Дуная обычно сбивает украинская сторона.

"До сих пор для румын нет никакой опасности в этом районе", – уверен глава румынского правительства, добавив, что после предыдущих инцидентов были приняты меры безопасности и усиленное патрулирование воздушного пространства.

Ранее Румыния поднимала истребители F-16 из-за атаки РФ на юг Украины с использованием "Шахедов".

В румынском Минобороны позже подтвердили, что обломки, которые были идентифицированы как части беспилотника "Герань1/2" российского происхождения, были обнаружены в одном из трех мест, определенных как возможные районы падения.