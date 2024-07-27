ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ загалом знищили уже 575,5 тисяч окупантів, повідомляє Ділова столиця.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу — близько 575 510 (+1 210) осіб,
- танків — 8 331 (+11) од,
- бойових броньованих машин — 16 074 (+24) од,
- артилерійських систем — 15 885 (+45) од,
- РСЗВ — 1 125 од,
- засоби ППО — 905 (+1) од,
- літаків — 363 од,
- гелікоптерів — 326 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 736 (+53),
- крилаті ракети — 2 403 (+1),
- кораблі /катери — 28 од,
- підводні човни — 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 21 500 (+86) од,
- спеціальна техніка — 2 671 (+3).