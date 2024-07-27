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ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ загалом знищили уже 575,5 тисяч окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 575 510 (+1 210) осіб,
  • танків — 8 331 (+11) од,
  • бойових броньованих машин — 16 074 (+24) од,
  • артилерійських систем — 15 885 (+45) од,
  • РСЗВ — 1 125 од,
  • засоби ППО — 905 (+1) од,
  • літаків — 363 од,
  • гелікоптерів — 326 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 12 736 (+53),
  • крилаті ракети — 2 403 (+1),
  • кораблі /катери — 28 од,
  • підводні човни — 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 21 500 (+86) од,
  • спеціальна техніка — 2 671 (+3).

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