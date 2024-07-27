ЗСУ знищили ще понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ загалом знищили уже 575,5 тисяч окупантів, повідомляє Ділова столиця.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.24 орієнтовно склали: