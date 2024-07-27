ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
С начала полномасштабного вторжения ВСУ в общей сложности уничтожили уже 575,5 тысячи оккупантов, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава — около 575 510 (+1 210) человек,
- танков — 8 331 (+11) ед,
- боевых бронированных машин — 16 074 (+24) ед,
- артиллерийских систем — 15 885 (+45) ед,
- РСЗО — 1 125 ед,
- средства ПВО — 905 (+1) ед,
- самолетов — 363 ед,
- вертолетов — 326 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 736 (+53),
- крылатые ракеты — 2 403 (+1),
- корабли /катера — 28 ед,
- подводные лодки — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 21 500 (+86) ед,
- специальная техника — 2 671 (+3).