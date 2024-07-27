ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

С начала полномасштабного вторжения ВСУ в общей сложности уничтожили уже 575,5 тысячи оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили: