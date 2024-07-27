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ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десятки единиц техники

ВСУ уничтожили еще более тысячи оккупантов и десятки единиц техники
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

С начала полномасштабного вторжения ВСУ в общей сложности уничтожили уже 575,5 тысячи оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.07.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 575 510 (+1 210) человек,
  • танков — 8 331 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 16 074 (+24) ед,
  • артиллерийских систем — 15 885 (+45) ед,
  • РСЗО — 1 125 ед,
  • средства ПВО — 905 (+1) ед,
  • самолетов — 363 ед,
  • вертолетов — 326 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 12 736 (+53),
  • крылатые ракеты — 2 403 (+1),
  • корабли /катера — 28 ед,
  • подводные лодки — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 21 500 (+86) ед,
  • специальная техника — 2 671 (+3).

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