Росіяни заявили про атаку БПЛА на військовий аеродром та НПЗ у Рязані

Уночі та вранці 27 липня росіяни повідомили про атаку БПЛА на військовий аеродром Дягілєво і НПЗ у Рязані, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Astra, Shot, Міноборони РФ.

Мешканці стверджують, що безпілотники збивали на підльоті до НПЗ і військового аеродрому Дягилеве.

У мережі публікують кадри диму над містом.

Росіяни повідомляють, що вибухи в районі місцевого аеродрому Дягилеве почали лунати близько 6-ї години ранку.

Нібито всі повітряні цілі було збито, пошкоджень на землі немає.

МО РФ повідомила про збиття вранці 7 безпілотників над Рязанською областю.