Россияне заявили об атаке БПЛА на военный аэродром и НПЗ в Рязани

Ночью и утром 27 июля россияне сообщили об атаке БПЛА на военный аэродром Дягилево и НПЗ в Рязани, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Astra, Shot, Минобороны РФ.

Жители утверждают, что беспилотники сбивали на подлете в НПЗ и военному аэродрому Дягилево.

В сети публикуют кадры дыма над городом.

Россияне сообщают, что взрывы в районе местного аэродрома Дягилево начали раздаваться около 6 часов утра.

Якобы все воздушные цели были сбиты, повреждений на земле нет.

МО РФ сообщила о сбитии утром 7 беспилотников над Рязанской областью.