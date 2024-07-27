ВМС ЗСУ: Росія вивела в моря два судна з загальним залпом у 20 ракет
Станом на 6:00, 27 липня, військові зафіксували в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗС України.
В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі є два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря — 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.