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ВМС ЗСУ: Росія вивела в моря два судна з загальним залпом у 20 ракет

ВМС ЗСУ: Росія вивела в моря два судна з загальним залпом у 20 ракет
Фото: Mil.ru

Станом на 6:00, 27 липня, військові зафіксували в акваторії Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили Військово-Морські Сили ЗС України.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

У Середземному морі є два ворожі кораблі, один з яких є носієм крилатих ракет "калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря — 2 судна, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — 7 суден, з них 3 рухались з протоки Босфор.

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