ВМС ВСУ: Россия вывела в моря два судна с общим залпом в 20 ракет

По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море есть два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили: