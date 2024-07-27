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ВМС ВСУ: Россия вывела в моря два судна с общим залпом в 20 ракет

ВМС ВСУ: Россия вывела в моря два судна с общим залпом в 20 ракет
Фото: Mil.ru

По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.

В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.

В Средиземном море есть два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "калибр" общим залпом до 16 ракет.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

  • к Черному морю — 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • к Азовскому морю — 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.

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