ВМС ВСУ: Россия вывела в моря два судна с общим залпом в 20 ракет
По состоянию на 6:00, 27 июля, военные зафиксировали в акватории Черного моря один вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 4 ракет, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.
В Азовском море вражеские корабли отсутствуют.
В Средиземном море есть два вражеских корабля, один из которых является носителем крылатых ракет "калибр" общим залпом до 16 ракет.
За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:
- к Черному морю — 2 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- к Азовскому морю — 7 судов, из них 3 двигались из пролива Босфор.