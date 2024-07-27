DeepState: Російські війська захопили ще один населений пункт у Донецькій області
Російські загарбники окупували село Вовче (Донецька область) і змогли рушити вперед у Яснобродівці, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомили аналітики DeepState.
Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.
"Ворог захопив Вовче та просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного", — зазначається на каналі.
Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.