DeepState: Російські війська захопили ще один населений пункт у Донецькій області

Російські загарбники окупували село Вовче (Донецька область) і змогли рушити вперед у Яснобродівці, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомили аналітики DeepState.

Зафіксовано просування супротивника в районах населених пунктів Желанне та Діброва.

"Ворог захопив Вовче та просунувся в Яснобродівці, Красногорівці, біля Діброви та Желанного" , — зазначається на каналі.

Експерти також показали свіжу карту бойових дій, на якій видно, що біля Вовчого супротивники намагаються рухатися вперед у п'яти напрямках.