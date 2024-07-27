DeepState: Российские войска захватили еще один населенный пункт в Донецкой области

Российские захватчики оккупировали село Волче (Донецкая область) и смогли двинуться вперед в Яснобродовке, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

Зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанне и Диброва.

"Враг захватил Волче и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, у Дибровы и Желанного" , — отмечается на канале.

Эксперты также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что у Волчьего противники пытаются двигаться вперед по пяти направлениям.