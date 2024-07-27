DeepState: Российские войска захватили еще один населенный пункт в Донецкой области
Российские захватчики оккупировали село Волче (Донецкая область) и смогли двинуться вперед в Яснобродовке, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили аналитики DeepState.
Зафиксировано продвижение противника в районах населенных пунктов Желанне и Диброва.
"Враг захватил Волче и продвинулся в Яснобродовке, Красногоровке, у Дибровы и Желанного", — отмечается на канале.
Эксперты также показали свежую карту боевых действий, на которой видно, что у Волчьего противники пытаются двигаться вперед по пяти направлениям.