Зеленський вимагає покращити реабілітацію звільнених із полону

Міністерство оборони та Генеральний штаб Збройних сил до кінця 2024 року мають розгорнути медичну інформаційну систему (МІС), щоб цифровізувати процеси реабілітації поранених і визволених із полону, повідомляє Українська правда.

Про це заявив президент Володимира Зеленського під час виступу на першому щорічному міжнародному конгресі з військової медицини та ментального здоровʼя

"Треба бути уважнішими до поранених. Бути уважнішими до тих, хто повернувся з російського пекла.

Мова про механізми реінтеграції звільнених із полону бійців, створення центру реінтеграції та забезпечення відновлення військовослужбовців.

Все, що може бути оцифровано, має бути оцифровано".

Зеленський наголосив, що Міноборони разом із Генштабом мають до кінця року розгорнути МІС у військових частинах, щоб "маршрут пораненого був прозорим і зрозумілим".