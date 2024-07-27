Зеленский потребовал улучшить реабилитацию освобожденных из плена

Министерство обороны и Генеральный штаб Вооруженных сил до конца 2024 года должны развернуть медицинскую информационную систему (МИС), чтобы цифровизировать процессы реабилитации раненых и освобожденных из плена, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил президент Владимира Зеленского во время выступления на первом ежегодном международном конгрессе по военной медицине и ментальному здоровью.

"Надо быть внимательнее к раненым. Быть внимательнее к тем, кто вернулся из российского ада.

Речь о механизмах реинтеграции освобожденных из плена бойцов, создание центра реинтеграции и обеспечение восстановления военнослужащих.

Все, что может быть оцифровано, должно быть оцифровано".

Зеленский отметил, что Минобороны вместе с Генштабом должны до конца года развернуть МИС в воинских частях, чтобы "маршрут раненого был прозрачным и понятным".