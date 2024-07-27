Дрони ГУР уразили російський бомбардувальник на аеродромі "Оленья" - джерело

У суботу 27 липня дрони української розвідки уразили ворожий дальній стратегічний бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3 на аеродромі "Оленья" в Росії, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє співрозмовник УП в ГУР МОУ.

"Внаслідок операції ГУР МО поблизу Оленегорська на військовому аеродромі "Оленья" в місці базування стратегічної авіації російських окупантів уражено дальній надзвуковий бомбардувальник -ракетоносій ТУ-22М3".

Джерело УП додало, що відстань від кордону України до місця спецоперації – 1800 кілометрів.