Дроны ГУР поразили российский бомбардировщик на аэродроме "Оленья" - источник

В субботу 27 июля дроны украинской разведки поразили вражеский дальний стратегический бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3 на аэродроме "Оленья" в России, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил собеседник УП в ГУР МОУ.

"В результате операции ГУР МО вблизи Оленегорска на военном аэродроме "Оленья" в месте базирования стратегической авиации российских оккупантов поражен дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоноситель ТУ-22М3".

Источник УП добавил, что расстояние от границы Украины до места спецоперации - 1800 километров.