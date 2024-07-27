Зеленський привітав українських медиків з професійним святом
З нагоди Дня медичного працівника України Президент Володимир Зеленський відвідав Інститут травматології та ортопедії НАМН України й повідомив, що закладу надано статусу національного, повідомляє Ділова столиця.
Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережах.
"Зараз немає в Україні такої лікарні, яка не відчула б на собі, що таке війна, і яка не приймала б поранених з фронту або після російських ударів. Зараз немає в нас у медичній спільноті таких людей, які були б осторонь усієї державної справи захисту України", — каже президент.
За словами Зеленського, ми можемо тільки пишатися нашими українськими лікарями, бойовими медиками, медичними сестричками та братами – багатьма людьми, які, попри всі складнощі, працюють дійсно віддано.
"Навіть після таких жорстоких російських атак, як проти "Охматдиту" і ще сотень лікарень, які зруйновані чи пошкоджені російськими обстрілами, ми не втрачаємо здатності нашої медицини рятувати життя. Це виключно ваша професійність, ваша сила, ваш характер, які працюють заради всієї України. Дякую!" – сказав Володимир Зеленський.
Глава держави відзначив працівників медустанов та військових лікарів державними нагородами.
"Ми можемо тільки дякувати тисячам наших медичних фахівців, які працюють і на фронті, і в районах поблизу фронту, і в прикордонних громадах, і в усій нашій країні. Всюди українська медична система залишається функціональною, працюючою. І це заслуга всіх тих, хто своє життя присвятив порятунку життя інших", — наголосив гарант.