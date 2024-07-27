Зеленский поздравил украинских медиков с профессиональным праздником

По случаю Дня медицинского работника Украины Президент Владимир Зеленский посетил Институт травматологии и ортопедии НАМН Украины и сообщил, что заведению предоставлен статус национального, сообщает Деловая столица.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсетях.

"Сейчас нет в Украине такой больницы, которая не почувствовала бы на себе, что такое война, и которая не принимала бы раненых с фронта или после российских ударов. Сейчас нет у нас в медицинском сообществе таких людей, которые были бы в стороне от всего государственного дела защиты Украины" , — говорит президент.

По словам Зеленского, мы можем только гордиться нашими украинскими врачами, боевыми медиками, медицинскими сестричками и братьями – многими людьми, которые, несмотря на все сложности, работают действительно преданно.

"Даже после таких жестоких российских атак, как против "Охматдета" и еще сотен больниц, разрушенных или поврежденных российскими обстрелами, мы не теряем способности нашей медицины спасать жизнь. Это исключительно ваш профессионализм, ваша сила, ваш характер, которые работают ради всей Украины. Спасибо!" – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил работников медучреждений и военных врачей государственными наградами.