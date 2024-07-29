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Держсекретар США обговорив з очільником МЗС Індії досягнення миру в Україні

Держсекретар США обговорив з очільником МЗС Індії досягнення миру в Україні
Фото: U.S. Department of State/flickr

В Україні важливо встановити справедливий і тривалий мир.﻿ Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Під час візиту до Токіо 28 липня, очільник американської дипломатії провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість досягнення справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН", - йдеться у заяві Держдепартаменту.

У повідомленнях в соцмережах Блінкена і Джайшанкара згадується про їхню зустріч, але не вказується тема війни в Україні.

Відносини України з Індією

Індія утримується від прямої критики Росії за вторгнення в Україну та закликає обидві країни врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.

З моменту вторгнення Нью-Делі чинив опір тиску з боку Заходу з проханням дистанціювання від Москви і посилався на свої давні зв'язки з Росією, а також економічні потреби.

За останні кілька років США намагається покращити відносини з Індією на противагу Китаю, що посилює вплив у регіоні. Однак попри санкції, Індія продовжує торгувати з Росією.

У червні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та запросив його відвідати Україну.

За даними ЗМІ, Моді ймовірно прибуде до України в середині серпня.

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