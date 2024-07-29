Держсекретар США обговорив з очільником МЗС Індії досягнення миру в Україні

В Україні важливо встановити справедливий і тривалий мир.﻿ Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Під час візиту до Токіо 28 липня, очільник американської дипломатії провів зустріч з міністром закордонних справ Індії Субраманьямом Джайшанкаром.

"Держсекретар Блінкен підкреслив важливість досягнення справедливого і тривалого миру для України відповідно до Статуту ООН" , - йдеться у заяві Держдепартаменту.

У повідомленнях в соцмережах Блінкена і Джайшанкара згадується про їхню зустріч, але не вказується тема війни в Україні.

Met with Indian External Affairs Minister @DrSJaishankar to deepen U.S.-India collaboration and affirm our shared commitment to regional peace, security, and prosperity. pic.twitter.com/sHSSH3uTtq — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2024

Great to catch up with @SecBlinken in Tokyo today. Our bilateral agenda progresses steadily. Also had a wide ranging discussion on regional and global issues. Look forward to attending the Quad FMM tomorrow.pic.twitter.com/TMGwHKHciT — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) July 28, 2024

Відносини України з Індією

Індія утримується від прямої критики Росії за вторгнення в Україну та закликає обидві країни врегулювати конфлікт шляхом діалогу та дипломатії.

З моменту вторгнення Нью-Делі чинив опір тиску з боку Заходу з проханням дистанціювання від Москви і посилався на свої давні зв'язки з Росією, а також економічні потреби.

За останні кілька років США намагається покращити відносини з Індією на противагу Китаю, що посилює вплив у регіоні. Однак попри санкції, Індія продовжує торгувати з Росією.

У червні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та запросив його відвідати Україну.

За даними ЗМІ, Моді ймовірно прибуде до України в середині серпня.