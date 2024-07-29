Госсекретарь США обсудил с главой МИД Индии достижение мира в Украине
В Украине важно установить справедливый и длительный мир. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.
Во время визита в Токио 28 июля, глава американской дипломатии провел встречу с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул важность достижения справедливого и прочного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН", - отмечается в заявлении Госдепартамента.
В сообщениях в соцсетях Блинкена и Джайшанкара упоминается об их встрече, но не указывается тема войны в Украине.
Отношения Украины с Индией
Индия воздерживается от прямой критики России за вторжение в Украину и призывает обе страны урегулировать конфликт путем диалога и дипломатии.
С момента вторжения Нью-Дели сопротивлялся давлению со стороны Запада с просьбой дистанцирования от Москвы и ссылался на свои давние связи с Россией, а также экономические потребности.
За последние несколько лет США пытается улучшить отношения с Индией в противовес усиливающему влияние в регионе Китаю. Однако несмотря на санкции, Индия продолжает торговать с Россией.
В июне президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрою Моди и пригласил его посетить Украину.
По данным СМИ, Моди вероятно прибудет Украину в середине августа.