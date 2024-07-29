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Курс валют НБУ на 29 липня

Курс валют НБУ на 29 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 липня знизився до рівня 41.0980 за 1 долар.

Курс євро впав на 5 коп. до 44.6324 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 52.8890 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 46.5067 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 5 коп. до 10.4437 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,098 000 --0.0997
EUR Євро 44.632 400 --0.0506
GBP Фунт стерлінгів 52,889 000 --0.1407
CHF Швейцарський франк 46.506 700 --0.4102
PLN Польський злотий 10.443 700 +0.0497

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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