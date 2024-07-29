Курс валют НБУ на 29 липня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 липня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 липня знизився до рівня 41.0980 за 1 долар.

Курс євро впав на 5 коп. до 44.6324 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 52.8890 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 46.5067 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 5 коп. до 10.4437 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,098 000 EUR Євро 44.632 400 GBP Фунт стерлінгів 52,889 000 CHF Швейцарський франк 46.506 700 PLN Польський злотий 10.443 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.