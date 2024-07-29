Курс валют НБУ на 29 липня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 29 липня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 липня знизився до рівня 41.0980 за 1 долар.
Курс євро впав на 5 коп. до 44.6324 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 14 коп. до 52.8890 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 41 коп. до 46.5067 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 5 коп. до 10.4437 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,098 000
|EUR
|Євро
|44.632 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52,889 000
|CHF
|Швейцарський франк
|46.506 700
|PLN
|Польський злотий
|10.443 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.