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Курс валют НБУ на 29 июля

Курс валют НБУ на 29 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 41.0980 за 1 доллар.

Курс евро упал на 5 коп до 44.6324 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 52.8890 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 46.5067 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 10.4437 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.098000 --0.0997
EUR Евро 44.632400 --0.0506
GBP Фунт стерлингов 52.889000 --0.1407
CHF Швейцарский франк 46.506700 --0.4102
PLN Польский злотый 10.443700 +0.0497

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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