Курс валют НБУ на 29 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 июля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 41.0980 за 1 доллар.

Курс евро упал на 5 коп до 44.6324 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 52.8890 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 46.5067 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 5 коп до 10.4437 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.098 000 EUR Евро 44.632 400 GBP Фунт стерлингов 52.889 000 CHF Швейцарский франк 46.506 700 PLN Польский злотый 10.443 700

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.