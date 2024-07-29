Курс валют НБУ на 29 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 29 июля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 41.0980 за 1 доллар.
Курс евро упал на 5 коп до 44.6324 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 14 коп до 52.8890 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 41 коп до 46.5067 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 5 коп до 10.4437 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.098000
|EUR
|Евро
|44.632400
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.889000
|CHF
|Швейцарский франк
|46.506700
|PLN
|Польский злотый
|10.443700
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.