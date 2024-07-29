ППО вночі збила ракету та 9 "Шахедів" – Повітряні сили

У ніч на 29 липня Росія вдарили по Україні ракетою Х-59/Х-69 та безпілотниками Shahed. Сили протиповітряної оборони збили ракету та 9 "Шахедів".

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували 10 "Шахедів", які випустили з мису Чауда (Крим). Ракету Х-59/Х-69 запустили з повітряного простору окупованої частини Донеччини.

"В результаті протиповітряного бою збито керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та дев’ять БпЛА Shahed-131/136. Повітряні цілі знищено у Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях" , – йдеться в повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.