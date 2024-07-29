ПВО ночью сбила ракету и 9 "Шахедов" – Воздушные силы

В ночь на 29 июля Россия ударила по Украине ракетой Х-59/Х-69 и беспилотниками Shahed. Силы противовоздушной обороны сбили ракету и 9 "Шахедов".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили 10 "Шахедов", выпущенных из мыса Чауда (Крым). Ракету Х-59/Х-69 запустили из воздушного пространства оккупированной части Донецкой области.

"В результате противовоздушного боя сбиты управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и девять БпЛА Shahed-131/136. Воздушные цели уничтожены в Днепропетровской, Херсонской и Кировоградской областях" , – говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и РЭБ Воздушных сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.