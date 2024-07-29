На фронті майже 130 зіткнень: де було найбільше боїв

Протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найгарячіша ситуація була на Покровському напрямку.

Про це йдеться﻿ у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 8:00 29 липня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетних удари із застосуванням трьох ракет, а також 69 авіаударів, скинувши 88 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5200 обстрілів, з них 96 - із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів у районах населених пунктів, зокрема, Вовчанськ, Глибоке, Слобожанське, Липці, Борщова, Веселе, Стариці, Вовчанські Хутори, Чайківка, Петропавлівка, Табаївка, Богуславка Харківської області; Часів Яр, Торецьк, Щербинівка, Північне, Біла Гора, Курдюмівка, Желанне, Іванівка, Новоекономічне, Воздвиженка, Миролюбівка, Мирноград, Олександропіль, Іллінка, Катеринівка, Водяне, Катеринівка, Єлизаветівка, Пречистівка, Павлівка, Велика Новосілка Донецької області; Лобкове, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Дніпряни, Новоберислав Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали п’ять ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника, а також уразили п’ять артилерійських систем, пункт управління БПЛА, об’єкт інфраструктури та склад збереження засобів МТЗ.

На Харківському напрямку кількість атак за добу склала шість. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося два бойових зіткнення поблизу Новоосинового та Синьківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів неподалік Макіївки, Невського, Новосергіївки, Тернів, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку українські захисники відбивали вісім штурмових дій російських загарбників поблизу Спірного, Верхньокам’янського, Переїзного та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 10 разів в районах Васюківки, Іванівського, Часового Яру, Кліщіївки, Григорівки та Бондарного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак неподалік Північного, Нью-Йорка, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 52 штурмові дії в районах населених пунктів Тимофіївка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Зелене Поле, Калинове, Іванівка, Прогрес, Желанне, Сергіївка, Новоселівка Перша та Яснобродівка. За підтримки авіації, росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Желанного та Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили п’ять атак біля Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки, де противник намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку російські війська здійснили п’ять штурмів біля Великої Новосілки, Костянтинівки та Роздольного.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій. Тут відбулося чотири бойових зіткнення в районах Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоданилівки та Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку атака росіян не мала успіху під час штурму на лівобережжі Дніпра.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.