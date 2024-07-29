На фронте почти 130 столкновений: где было больше всего боев

За прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Самая горячая ситуация была на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 29 июля.

По уточненной информации, за вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением трех ракет, а также 69 авиаударов, сбросив 88 УАБ. Кроме этого, произвел более 5200 обстрелов, из них 96 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Волчанск, Глубокое, Слобожанское, Липцы, Борщева, Веселое, Старицы, Волчанские Хутора, Чайковка, Петропавловка, Табаевка, Богуславка Харьковской области; Часов Яр, Торецк, Щербиновка, Северное, Белая Гора, Курдюмовка, Желательное, Ивановка, Новоэкономическое, Воздвиженка, Миролюбовка, Мирноград, Александрополь, Ильинка, Екатериновка, Водяное, Екатериновка, Елизаветовка, Пречистовка, Павловка, Большая; Лобковое, Каменское Запорожской области; Берислав, Днепряне, Новоберислав Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли пять ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять артиллерийских систем, пункт управления БПЛА, объект инфраструктуры и сохранность средств МТЗ.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило шесть. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Новоосинового и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского, Новосергеевки, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали восемь штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спорного, Верхнекаменского, Переездного и Ивано-Дарьевки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 10 раз в районах Васюкивки, Ивановского, Часового Яра, Клещеевки, Григорьевки и Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил 17 атак неподалеку от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 52 штурмовых действия в районах населенных пунктов Тимофеевка, Воздвиженка, Новоалександровка, Зеленое Поле, Калиново, Ивановка, Прогресс, Желанне, Сергеевка, Новоселовка Первая и Яснобродовка. При поддержке авиации россияне пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Желанного и Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили пять атак у Красногоровки, Георгиевки и Парасковеевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении русские войска совершили пять штурмов у Великой Новоселки, Константиновки и Раздольного.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и дальше пытаются выбить украинские подразделения с позиций. Здесь произошло четыре боевых столкновения в районах Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоданиловки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении атака россиян не имела успеха во время штурма на левобережье Днепра.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.